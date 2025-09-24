Коригував удари по Херсону та околицям: СБУ викрила агента РФ серед медиків лікарні

Деталі справи

За даними слідства, 26-річний медбрат міської лікарні був завербований окупантами через свого колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та пішов на співпрацю з ФСБ.

Агент збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. Як пасажир у "маршрутному" автобусі, він знімав на телефонну камеру локації українських оборонців.

"Потім він прямо на робочому місці у медустанові позначав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером "звітував" до ФСБ", - розповіли в СБУ.

Основними цілями росіян були командні пункти, логістичні склади, блокпости, бойові позиції ППО, а також оборонні рубежі на підступах до міста. За цими локаціями російські війська планували завдавати ударів дронами-камікадзе та авіабомбами підвищеної потужності.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами виконання агентурних завдань.

Що загрожує

Медику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух та розміщення ЗСУ). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення.