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Коригував обстріли під час роботи у "швидкій". Суд виніс вирок зраднику

Фото: суд виніс вирок зраднику, який коригував обстріли під час роботи у "швидкій" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок колишньому фельдшеру, який коригував російські обстріли по Одеській. Наступні 15 років він проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Засуджений 40-річний колишній фельдшер місцевої станції екстреної меддопомоги. Ворог завербував зрадника ще у квітні 2024-го, коли він ще працював у "швидкій". У поле зору Федеральної служби безпеки (ФСБ) засуджений потрапив через антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах. 

"Після вербування агент збирав координати для повітряних ударів по одному з портових міст регіону. Серед основних цілей ворога були пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України", - пише СБУ. 

Фото: суд виніс вирок зраднику, який коригував обстріли під час роботи у "швидкій" (t.me/SBUkr)

Для маскування злочину зрадник шпигував за ймовірними локаціями Сил оборони під час робочих виїздів на виклик за номером 103.

Агента було затримано влітку 2024-го. Зокрема було встановлено, що додатково він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони, яку ворог планував "обійти" під час авіаударів. 

Рішення суду 

Колегія суддів визнала зрадник винним у ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі.   

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала агенту російського Головного розвідувального управління (ГРУ), яка коригувала удари ворога по українських бійцях у Донецькій області.

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Служба безпеки України