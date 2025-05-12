СБУ викрила зрадницю, яка коригувала удари росіян по ЗСУ: деталі справи
Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одну агентку російського Головного розвідувального управління (ГРУ). Зрадниця коригувала удари ворога по українських бійцях у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Деталі справи
Як пише СБУ, ворога найбільше цікавили локації особового складу, а також техніки українських військ в Краматорську та Слов’янську. Для завдання росіяни завербували 50-річну працівницю місцевого закладу харчування, який відвідували військові.
"Встановлено, що зрадниця приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхні авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату", - пише СБУ.
Ілюстративне фото: СБУ викрила зрадницю, яка коригувала удари росіян по ЗСУ (ssu.gov.ua)
Після цього затримана телефонував й відправляла відеозвіти до російського ГРУ через "зв'язкову" - співробітницю шпиталю Міністерства оборони Росії. Особу останньої також було встановлено.
"Саме вона завербувала агентку на одному з проросійських Telegram-каналів, де зрадниця залишала антиукраїнські коментарі. Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання", - додає СБУ.
Під час обшуків у зрадниці вилучили два мобільні телефони із доказами роботи на воєнну розвідку Росії.
Що загрожує
Зрадниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала агента Федеральної служби безпеки (ФСБ), який шпигував за Силами оборони перевдягнувшись у військову форму.
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