Корректировал обстрелы во время работы в "скорой". Суд вынес приговор предателю

Осужден 40-летний бывший фельдшер местной станции экстренной медпомощи. Враг завербовал предателя еще в апреле 2024-го, когда он еще работал в "скорой". В поле зрения Федеральной службы безопасности (ФСБ) осужденный попал из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

"После вербовки агент собирал координаты для воздушных ударов по одному из портовых городов региона. Среди основных целей врага были пункты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины", - пишет СБУ.

Фото: суд вынес приговор предателю, который корректировал обстрелы во время работы в "скорой" (t.me/SBUkr)

Для маскировки преступления предатель шпионил за вероятными локациями Сил обороны во время рабочих выездов на вызов по номеру 103.

Агент был задержан летом 2024-го. В частности, было установлено, что дополнительно он пытался обнаружить боевые позиции украинской противовоздушной обороны, которую враг планировал "обойти" во время авиаударов.

Решение суда

Коллегия судей признала предателя виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы.