Корректировал обстрелы во время работы в "скорой". Суд вынес приговор предателю

Суд вынес приговор бывшему фельдшеру, который корректировал российские обстрелы по Одесской. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Осужден 40-летний бывший фельдшер местной станции экстренной медпомощи. Враг завербовал предателя еще в апреле 2024-го, когда он еще работал в "скорой". В поле зрения Федеральной службы безопасности (ФСБ) осужденный попал из-за антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.
"После вербовки агент собирал координаты для воздушных ударов по одному из портовых городов региона. Среди основных целей врага были пункты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины", - пишет СБУ.
Фото: суд вынес приговор предателю, который корректировал обстрелы во время работы в "скорой" (t.me/SBUkr)
Для маскировки преступления предатель шпионил за вероятными локациями Сил обороны во время рабочих выездов на вызов по номеру 103.
Агент был задержан летом 2024-го. В частности, было установлено, что дополнительно он пытался обнаружить боевые позиции украинской противовоздушной обороны, которую враг планировал "обойти" во время авиаударов.
Коллегия судей признала предателя виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала агента российского Главного разведывательного управления (ГРУ), которая корректировала удары врага по украинским бойцам в Донецкой области.
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