Коригував обстріли на Лиманському напрямку. СБУ затримала ворожого агента з Москви

Що сталось

Агентом виявився 56-річний громадянин Російської Федерації (РФ), який прибув до України з Москви за декілька днів до початку повномасштабної війни під виглядом "відвідування" доньки у селищі Райгородок Краматорського району.

Після 24 лютого 2022-го проживав у селищі й намагався вести непомітний спосіб життя. Вже влітку 2024-го агента "активувала" Федеральна служба безпеки (ФСБ) й наказала йому провести розвідку позицій Сил оборони на східному фронті.

Фото: СБУ затримала ворожого агента з Москви (t.me/SBUkr)

"Після цього росіянин почав поступово обходити місцевість поблизу передової, де відслідковував локації укріпрайонів та артилерії ЗСУ. Отриману інформацію він узагальнював та періодично направляв російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ", - пише СБУ.

Згодом ФСБ обіцяла агенту евакуювати його до Москви, але СБУ зірвала плани ворога.

Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російською спецслужбою.

Що загрожує

Ворожому агенту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Йому загрожує до 12 років тюрми.