Коригував удари по Дніпру. СБУ спіймала адвоката-зрадника при спробі втечі за кордон

Відомого адвоката з Дніпра підозрюють у роботі на ворожі спецслужби. Його затримали на спробі втечі за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Контррозвідники та слідчі СБУ запобігли втечі з України одного з найбільше законспірованих агентів ФСБ Дніпропетровської області. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари РФ по Дніпру.

Правоохоронці задокументували, як зрадник скоригував ракетний удар по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Він передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання дронів.

Згодом росіяни завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними слідства, зрадник передав ворогу дані про наслідки обстрілу й для інших ударів по Дніпру надіслав координати іншого стратегічного об’єкта.

Агент комунікував з його російським куратором через "зв’язкового". Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий "перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму", який працює на ФСБ.

Адвоката затримали при спробі втечі за кордон на пункті пропуску "Краківець". Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності.

Чоловіку оголосили підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрили адвоката-зрадника (ssu.gov.ua)