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Наводили удари по Дніпру. СБУ затримала двох агентів ФСБ

П'ятниця 06 червня 2025 12:11
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Наводили удари по Дніпру. СБУ затримала двох агентів ФСБ Ілюстративне фото: СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили удари по Дніпру (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпропетровській області затримано двох агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ), які коригували повітряні атаки ворога по території регіону, у тому ж числі й Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Обидва фігуранти були завербовані через Telegram. Попри те, що діяли порізно - мали спільного куратора. Особистість останнього вже встановлена.

Один із затриманих - 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства. Він на замовлення ФСБ шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

Фото: СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили удари по Дніпру (ssu.gov.ua)

Другий зрадник - 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. Під час виконання "завдань", він об'їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони (ППО). Зокрема випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

Що загрожує

Обидвом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також затримала 16-річного студента, який коригував ворожі удари у двох областях України.

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Служба безпеки України Дніпропетровська область
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