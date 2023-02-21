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Коригувальника російських обстрілів по Харкову засудили на 15 років тюрми

Фото: Харків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Інженер однієї з харківських ТЕЦ допомагав росіянам наводити ракети на місто. Його затримали та засудили на 15 років за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"З початку березня 2022 року засуджений через месенджер передавав представнику так званої "ЛНР" відомості про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові, а також про їх переміщення по місту", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що чоловік фіксував наслідки ворожих обстрілів та позначав точні місця влучань окупантів по об’єктах у Харкові. Чоловіка затримали 15 березня, а його куратора ліквідували.

Інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ визнали винним у державній зраді та призначили покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова виніс вирок контррозвіднику Служби безпеки України Сергію Говорусі. Він отримав 14 років та шість місяців в'язниці за держзраду.

В Україні суд виніс вирок колаборантці з Луганської області, яка "зливала" позиції наших воїнів. Наступні 15 років вона проведе за ґратами.

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