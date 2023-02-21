Корректировщика российских обстрелов по Харькову приговорили к 15 годам тюрьмы

Инженер одной из харьковских ТЭЦ помогал россиянам наводить ракеты на город. Его задержали и приговорили к 15 годам за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"С начала марта 2022 года осужденный через мессенджер передавал представителю так называемой "ЛНР" сведения о местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харькове, а также об их перемещении по городу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчина фиксировал последствия вражеских обстрелов и отмечал точные места попаданий окупантов по объектам в Харькове. Мужчину задержали 15 марта, а его куратора ликвидировали.

Инженера по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ признали виновным в государственной измене и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.