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Корректировщика российских обстрелов по Харькову приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Харьков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Инженер одной из харьковских ТЭЦ помогал россиянам наводить ракеты на город. Его задержали и приговорили к 15 годам за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"С начала марта 2022 года осужденный через мессенджер передавал представителю так называемой "ЛНР" сведения о местонахождении военной техники и личного состава ВСУ в Харькове, а также об их перемещении по городу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчина фиксировал последствия вражеских обстрелов и отмечал точные места попаданий окупантов по объектам в Харькове. Мужчину задержали 15 марта, а его куратора ликвидировали.

Инженера по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ признали виновным в государственной измене и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, что Галицкий районный суд Львова вынес приговор контрразведчику Службы безопасности Украины Сергею Говорусе. Он получил 14 лет и шесть месяцев тюрьмы за госизмене.

В Украине суд вынес приговор коллаборантке из Луганской области, которая "сливала" позиции наших воинов. Следующие 15 лет она проведет за решеткой.

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