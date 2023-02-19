Працював на росіян. Контррозвідника СБУ засудили до в'язниці за держзраду

Галицький районний суд Львова виніс вирок контррозвіднику Служби безпеки України Сергію Говорусі. Він отримав 14 років та шість місяців в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Судовий репортер ".

Говоруха ще у вересні 2021 року під час служби познайомився із співробітником Нацгвардії, який розповів йому про пропозицію спецслужб РФ. Вона полягала у тому, щоб передавати їм інформацію в оборонній сфері. Після цього зловмисник почав співпрацювати з Росією.

Правоохоронці встановили, що контррозвідник СБУ під час виконання службових обов'язків у Кропивницькому та Києві збирав таємну оборонну інформацію та передавав її російським спецслужбам. За це він отримував гроші, перша його нагорода становила 17 тисяч гривень.

Після початку повномасштабного вторгнення зрадник не припинив співпрацю з росіянами, він розповів їм про місця розташування української військової авіації та боєприпасів.

У ході розслідування Говоруха не визнав своєї провини, але тюремного ув'язнення він не уникнув.