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В Україні винесли вирок колаборантці, яка "зливала" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку

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Вівторок 21 лютого 2023 13:41
В Україні винесли вирок колаборантці, яка "зливала" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку Фото: в Україні винесли вирок колаборантці, яка "зливала" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні суд виніс вирок колаборантці з Луганської області, яка "зливала" позиції наших воїнів. Наступні 15 років вона проведе за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Суд призначив колаборантці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокурори у суді довели, що засуджена з 24 лютого по жовтень 2022 року, перебуваючи на території Луганської області, збирала та передавала представнику РФ інформацію щодо розташування військової техніки Збройних сил України в місті Сєвєродонецьк", - пише пресслужба.

Також зрадниця повідомляла ворогу інформацію про українців, які брали участь у мітингах на підтримку України й проти російської окупації на території нашої країни, з метою подальшого їх затримання представниками окупаційної влади та ліквідації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ "розколола" співробітника спецслужб Білорусі, який вступив до складу приватної військової компанії Росії та воював проти України.

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