Коригували удари по Харківській області. СБУ затримала псевдоволонтерів

У Харківській області викрито агентурну пару російського Головного розвідувального управління (ГРУ), які, під прикриттям волонтерства, коригували удари по регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Фігурантами виявились місцевий безробітний та його співмешканка. Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

"Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований "притулок". Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження", - пише СБУ.

Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони й медустанови, де перебували поранені українські бійці.

Фото: СБУ затримала псевдоволонтерів, які коригували удари по Харківській області (t.me/SBUkr)

Іншу ж інформацію зрадники "втемну" випитували у інших цивільних під час розвідувальних вилазок. Усі отримані дані вони передавали телефоном знайомому бойовику, який воює на східному фронті й співпрацює з російським ГРУ.

Було встановлено, що обидвох фігурантів завербували через їхнього односельчанина, який ще з 2014-го воює проти України на сході.

Що загрожує

Обидвом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Їм загрожує довічне.