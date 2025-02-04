Корректировали удары по Харьковской области. СБУ задержала псевдоволонтеров

В Харьковской области разоблачена агентурная пара российского Главного разведывательного управления (ГРУ), которые, под прикрытием волонтерства, корректировали удары по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Фигурантами оказались местный безработный и его сожительница. Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным.

"Для этого даже в собственном дворе оборудовали импровизированный "приют". Под видом поездок по поиску брошенных животных они объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения", - пишет СБУ.

Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны и медучреждения, где находились раненые украинские бойцы.

Фото: СБУ задержала псевдоволонтеров, которые корректировали удары по Харьковской области (t.me/SBUkr)

Другую же информацию предатели "втемную" выспрашивали у других гражданских во время разведывательных вылазок. Все полученные данные они передавали по телефону знакомому боевику, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским ГРУ.

Было установлено, что обоих фигурантов завербовали через их односельчанина, который еще с 2014-го воюет против Украины на востоке.

Что грозит

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Им грозит пожизненное заключение.