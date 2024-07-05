Коригували ракетні удари по Одесі: правоохоронці затримали жіночу агентурну групу ФСБ

Правоохоронці затримали жіночу агентурну службу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі. Тепер фігуранткам загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в СБУ, за вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру.
Щоб встановити координати потенційних цілей, жінки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок.
У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.
Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.
Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.
Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ.
"Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат"., - повідомляють в СБУ.
За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову "винагороду".
Крім того, агентки просили окупантів про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.
"Однак, СБУ зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували "звіт" до ФСБ", - зазначили у відомстві.
Також правоохоронці провели додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.
"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану)", - йдеться в повідомленні.
Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, напередодні ми розповідали, як правоохоронці затримали агентурну групу ФСБ в Одесі, яка складалась з двох військових та їхньої спільниці.
Крім того, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала блогерів, які "засвітили" роботу протиповітряної оборони (ППО).
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