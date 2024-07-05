Коригували ракетні удари по Одесі: правоохоронці затримали жіночу агентурну групу ФСБ

"Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, за вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру.

Щоб встановити координати потенційних цілей, жінки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок.

У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості.

Що цікавило ворога

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ.

Ховалися під вигаданими іменами

"Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат"., - повідомляють в СБУ.

За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову "винагороду".

Крім того, агентки просили окупантів про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

Затримання та оголошення підозри

"Однак, СБУ зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували "звіт" до ФСБ", - зазначили у відомстві.

Також правоохоронці провели додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану)", - йдеться в повідомленні.

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.