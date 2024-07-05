RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корректировали ракетные удары по Одессе: правоохранители задержали женскую агентурную группу ФСБ

Фото: СБУ задержала агенток ФСБ в Одессе (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали женскую агентурную службу ФСБ, корректировавшую ракетные удары по Одессе. Теперь фигуранткам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая действовала в Одессе. В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, по указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра.

Чтобы установить координаты потенциальных целей, женщины обходили город под видом дружеских прогулок.

В случае обнаружения "нужного" объекта агентки фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.

Что интересовало врага

Больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники.

Также фигурантки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, защищающих город из воздуха и морской акватории.

Полученные сведения агентки мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ.

Прятались под вымышленными именами

"Для конспирации во время переписки они прятались за выдуманными никнеймами, а также использовали анонимный чат". - сообщают в СБУ.

За каждое выполненное задание фигурантки получали от РФ денежное "вознаграждение".

Кроме того, агентки просили оккупантов о "своевременной эвакуации" и трудоустройстве в одну из российских спецслужб.

Задержание и объявление подозрения

"Однако СБУ сорвала планы врага, задокументировала агентурную группу и задержала всех трех фигуранток, когда они готовили "отчет" в ФСБ", - отметили в ведомстве.

Также правоохранители провели дополнительные меры по обеспечению локаций украинских войск.

"На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное группой лиц в условиях военного положения)", - говорится в сообщении.

Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Фото: задержания ты изъяты доказательства переписки и сотрудничества с врагом (t.me/SBUkr)

СБУ "охотится" на агентов РФ

Напомним, накануне мы рассказывали, как правоохранители задержали агентурную группу ФСБ в Одессе, состоявшую из двух военных и их сообщницы.

Кроме того, РБК-Украина писала о том, что СБУ недавно задержала блоггеров, "засветивших" работу противовоздушной обороны (ПВО).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныОдессаВойна России против Украины