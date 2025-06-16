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Коригували обстріли Миколаєва. Суд виніс вирок двом зрадникам

Ілюстративне фото: суд виніс вирок двом зрадникам, які коригували обстріли Миколаєва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок двом агентам Російської Федерації (РФ), які коригували ворожі удари по Миколаєву. Наступні 15 років вони проведуть за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи 

Як пише СБУ, обидва фігуранти наводили ворожі ракети на логістичні центри та запасні командні пункти українських військ. Обидва зрадники були завербовані у Telegram-каналах під час пошуку "легких грошей". 

Один із засуджених - 44-річний охоронець приватної компанії зі Снігурівки, який відстежував пункти базування та маршрути руху українських військ у напрямку передової. Зібрані координати він "зливав" у чат-бот Сергія Лебедєва, який переховується у Донецьку та працює на Федеральну службу безпеки (ФСБ). 

Інший зрадник - 47-річний безробітний з Миколаєва. Ворожий агент шпигував за локаціями оборонців міста. 

"Агентурні "звіти" зрадник месенджером надсилав куратору з ФСБ у вигляді фото потенційних цілей з прив’язкою до місцевості". - додає СБУ. 

Одного з агентів було затримано у червні 2023-го, а іншого - у грудні 2024 року. 

Рішення суду 

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці травня суд виніс вирок 21-річному зраднику, який готував вогневе ураження об’єктів у Києві.

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