Корректировали обстрелы Николаева. Суд вынес приговор двум предателям

Детали дела

Как пишет СБУ, оба фигуранта наводили вражеские ракеты на логистические центры и запасные командные пункты украинских войск. Оба предатели были завербованы в Telegram-каналах во время поиска "легких денег".

Один из осужденных - 44-летний охранник частной компании из Снигиревки, который отслеживал пункты базирования и маршруты движения украинских войск в направлении передовой. Собранные координаты он "сливал" в чат-бот Сергея Лебедева, который скрывается в Донецке и работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Другой предатель - 47-летний безработный из Николаева. Вражеский агент шпионил за локациями защитников города.

"Агентурные "отчеты" предатель мессенджером посылал куратору из ФСБ в виде фото потенциальных целей с привязкой к местности". - добавляет СБУ.

Один из агентов был задержан в июне 2023-го, а другой - в декабре 2024 года.

Решение суда

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).