Коригувала ракетні удари по Миколаєву. СБУ викрила мережу агентів

Подробиці справи

В рамках комплексних заходів затримано чотирьох ворожих агентів. Пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Агенти, під час виконання завдань, обходили вулиці й прилеглі райони Миколаєва, де фотографували ймовірні локації українських військ. Також відслідковували місця зупинок і техобслуговування військової техніки Збройних сил України (ЗСУ) й Національної гвардії.

Фото: СБУ викрила мережу агентів, як коригувала удари по Миколаєву (t.me/SBUkr)

Після цього зібрану інформацію агенти надсилали "воєнкору" Сергію Лебедєву, який переховується у тимчасово окупованому Донецьку та працює на Федеральну службу безпеки (ФСБ), а також воєнну розвідку Росії.

"Служба безпеки викрила агентурну групу, задокументувала злочини і затримала фігурантів за адресами проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони", - пише СБУ.

Що загрожує

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 114-2 - поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.