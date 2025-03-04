Коригували повітряні атаки по Слов’янську та Краматорську. СБУ затримала двох агентів РФ

СБУ затримала двох місцевих жителів Донеччини. Вони коригували повітряні удари по Слов’янську та Краматорську на користь російських спецслужб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України затримала ще двох коригувальників, які працювали на російські спецслужби і допомагали наводити удари по українських містах. Цього разу фігурантами справи стали місцеві жителі з Донеччини, які коригували повітряні атаки по Слов’янську та Краматорську.

Фото: Служба безпеки України

Як виявило розслідування, головною метою ворога було зібрання даних про місцезнаходження військових підрозділів, зокрема пунктів базування та логістичних центрів, які активно залучені до бойових дій на східному фронті. Для цього російські спецслужби завербували двох місцевих жителів.

Співпраця з ФСБ

Першим затриманим виявився 47-річний мешканець Слов’янська, який після вербування відслідковував локації українських військ. Він передавав зібрану інформацію через соціальну мережу "Однокласники" своєму контакту в Бахмуті, бойовику РФ.

Другий зрадник, 37-річний працівник заводу в Краматорську, співпрацював із ФСБ, де за допомогою Telegram-канала отримував вказівки щодо розвідки українських позицій, а потім передавав координати через Google Maps.

Фото: Служба безпеки України

Обоє зрадників були затримані співробітниками СБУ під час підготовки "звітів" з координатами для наступних ударів.

За даними слідства, затриманим оголошено підозри за статтею 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Цей випадок став частиною більш широкої контрдиверсійної операції, яку проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під керівництвом Донецької обласної прокуратури.