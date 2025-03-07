Корректировала ракетные удары по Николаеву. СБУ разоблачила сеть агентов

Разоблачена агентурная группа спецслужб Российской Федерации (РФ), которая корректировала воздушные атаки оккупантов по Николаеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
В рамках комплексных мероприятий задержаны четыре вражеских агента. Приоритетными целями врага были запасные командные пункты и логистические склады Сил обороны, которые привлечены к боевым действиям на южном фронте.
Агенты, во время выполнения заданий, обходили улицы и прилегающие районы Николаева, где фотографировали вероятные локации украинских войск. Также отслеживали места остановок и техобслуживания военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Национальной гвардии.
Фото: СБУ разоблачила сеть агентов, которая корректировала удары по Николаеву (t.me/SBUkr)
После этого собранную информацию агенты присылали "военкору" Сергею Лебедеву, который скрывается во временно оккупированном Донецке и работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ), а также военную разведку России.
"Служба безопасности разоблачила агентурную группу, задокументировала преступления и задержала фигурантов по адресам проживания. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - пишет СБУ.
Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала двух жителей Донецкой области, которые корректировали воздушные удары по Славянску и Краматорску.
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