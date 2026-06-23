"Коридор" до Криму тріщить по швах: ГУР ефектно спалило техніку росіян (відео)

Бійці ГУР знищили російські вантажівки, які перевозили вантажі через окуповану частину Запорізької області до Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Головне управління ризиків".
Бійці ГУР провели операцію на окупованій частині Запорізької області. Під удар потрапили вантажівки, які доставляли вантажі так званим сухопутним коридором до Криму.
На відео зафіксоване знищення кількох одиниць ворожої техніки.
Удари завдали дрони підрозділу ДАД - "Далекобійні авіаційні дрони".
Операція відбулась на Запорізькому напрямку.
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У ГУР зазначили, що знищення ворожих вантажівок порушило роботу логістичного маршруту між окупованою частиною материкової України та Кримом.
Тим часом, у ніч на 23 червня дрони масовано атакували Крим - на півострові спалахнули пожежі, рух Керченським мостом перекрили. Серед уражених об'єктів - порт "Кавказ" та нафтовий термінал.
Як повідомляло РБК-Україна, Інститут вивчення війни зафіксував різке зростання кількості та глибини ударів України по ворожих тилах. Лише у травні-червні 2026 року підтверджено понад 500 знищених російських вантажівок та транспортних засобів.