"Коридор" до Криму тріщить по швах: ГУР ефектно спалило техніку росіян (відео)

Тим часом, у ніч на 23 червня дрони масовано атакували Крим - на півострові спалахнули пожежі, рух Керченським мостом перекрили. Серед уражених об'єктів - порт "Кавказ" та нафтовий термінал.

Як повідомляло РБК-Україна, Інститут вивчення війни зафіксував різке зростання кількості та глибини ударів України по ворожих тилах. Лише у травні-червні 2026 року підтверджено понад 500 знищених російських вантажівок та транспортних засобів.