"Коридор" в Крым трещит по швам: ГУР эффектно уничтожило технику россиян (видео)

Между тем, в ночь на 23 июня дроны нанесли массированные удары по Крыму - на полуострове вспыхнули пожары, движение по Керченскому мосту было перекрыто. Среди пострадавших объектов - порт "Кавказ" и нефтяной терминал.

Как сообщало РБК-Украина, Институт изучения войны зафиксировал резкий рост количества и глубины ударов Украины по вражеским тылам. Только в мае-июне 2026 года подтверждено более 500 уничтоженных российских грузовиков и транспортных средств.