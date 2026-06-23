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"Коридор" в Крым трещит по швам: ГУР эффектно уничтожило технику россиян (видео)

11:33 23.06.2026 Вт
1 мин
Каковы последствия ударов по логистике оккупантов?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: в ГУР показали эффектное видео уничтожения техники (Getty Images)

Бойцы ГУР уничтожили российские грузовики, которые перевозили грузы через оккупированную часть Запорожской области в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

Что произошло

Бойцы ГУР провели операцию на оккупированной части Запорожской области. Под удар попали грузовики, доставлявшие грузы по так называемому сухопутному коридору в Крым.

На видео запечатлено уничтожение нескольких единиц вражеской техники.

Детали операции

Удары нанесли дроны подразделения ДАД - "Дальнобойные авиационные дроны".

Операция состоялась на Запорожском направлении.

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В ГУР отметили, что уничтожение вражеских грузовиков нарушило работу логистического маршрута между оккупированной частью материковой Украины и Крымом.

Между тем, в ночь на 23 июня дроны нанесли массированные удары по Крыму - на полуострове вспыхнули пожары, движение по Керченскому мосту было перекрыто. Среди пострадавших объектов - порт "Кавказ" и нефтяной терминал.

Как сообщало РБК-Украина, Институт изучения войны зафиксировал резкий рост количества и глубины ударов Украины по вражеским тылам. Только в мае-июне 2026 года подтверждено более 500 уничтоженных российских грузовиков и транспортных средств.

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