Коричневий total look: Єфросиніна показала стильний монохромний образ

Який образ вибрала телеведуча

Сукня зі щільного трикотажу

Основою стали насичені коричневі відтінки, що формують тотал-лук. Зірка обрала трикотажну сукню довжини міді, яка створює цілісний, витягнутий силует і візуально витягує зріст.

Довгі рукави та стриманий виріз надають образу елегантності. А акцентні плечі, що відсилають до моди 80-х і залишаються актуальними вже кілька сезонів, формують сучасний і трохи зухвалий лук.

Маша Єфросиніна показала моднийлук (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Акцент на взутті та фактурах

Важливою деталлю стали високі чоботи - до коліна і з текстурою під шкіру рептилії. Рудо-коричневий відтінок взуття грає на контрасті з шоколадним кольором сукні, але при цьому залишається в межах однієї теплої гами.

Таке взуття додає образу виразності та легкого хижого настрою, а фактурність дає змогу мати дорожчий вигляд.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Прикраси, що формують настрій

Єфросиніна доповнила образ масивними ювелірними акцентами в золотистому кольорі.

Вона вибрала великі сережки незвичайної форми, масивне кольє на шиї, а також браслети. Саме такі прикраси повернулися в тренди й активно підтримують стильний баланс між мінімалізмом і ефектністю.

Єфросиніна задає тренди (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Чому образ працює

Коричнева палітра - одна з найпопулярніших у зимовому сезоні. Вона надає тепла, благородства і легко комбінується з базовими речами.

Монохромний прийом візуально витягує силует і робить образ більш продуманим. А акцентні плечі та фактурне взуття роблять звичайний комплект модним і сучасним.

Образ Маші Єфросиніної - приклад універсальної зимової галявини, що пасує для побутових справ у місті, ділових зустрічей і навіть вечірніх виходів.

Він демонструє, як за допомогою мінімальних засобів - одного кольору, правильно підібраної фактури і кількох прикрас - можна створити стильний аутфіт, який запам'ятовується.

Єфросиніна показала, з чим носити високі чоботи (фото: instagram.com/mashaefrosinina)