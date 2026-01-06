Коричневий - головний колір сезону: як його носить колишня Цимбалюка

Готочкіна, власниця київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label, яка давно зарекомендувала себе як прихильниця стриманої естетики та продуманих образів, знову привернула увагу до актуальних модних трендів сезону.

Вона демонструє образ у теплій коричневій гамі - одному з ключових напрямів сучасної моди, який поступово витісняє класичний чорний.

Актуальна палітра сезону

Образ побудований у стилі monochrome - монохромної коричневої гами, що варіюється від глибокого шоколадного до кавового. Такий підхід вважається однією з найстійкіших тенденцій останніх років, адже виглядає м’якше за чорний, але водночас зберігає відчуття статусності.

Комбінація різних фактур в межах одного кольору - вовни, екошкіри та гладкої поверхні взуття - додає образу візуальної глибини та робить його більш дорогим на вигляд.

Готочкіна показала трендовий образ (скриншот)

Ключові елементи образу

Основою аутфіту став светр із високим горлом. Об’ємна в’язка і насичений шоколадний колір створюють відчуття затишку, що особливо актуально у прохолодний сезон, але при цьому не позбавляють образ елегантності.

Контрастом до м’якого верху виступає мініспідниця на запах з екошкіри. Асиметричний крій додає динаміки та візуально подовжує ноги, а легкий сатиновий блиск матеріалу вдало балансує з матовою текстурою светра.

Завершують образ високі чоботи-труби з гострим носком та невеликим підбором kitten heel. Таке взуття залишається серед фаворитів сезону і добре поєднується з короткими спідницями, не перевантажуючи силует і зберігаючи жіночність.

Колишня Цимбалюка задає тренди (скриншот)

Деталі, що формують стиль

В аксесуарах Світлана зробила ставку на мінімалізм. Лаконічний годинник, світлий манікюр і нюдовий макіяж підтримують загальний настрій образу. Чорні колготки додають практичності та завершеності, адаптуючи образ до холодної погоди.

Чому цей образ вдалий

Такий "лук" є прикладом стилю Quiet Luxury або Old Money - стриманої розкоші без демонстративних акцентів. Він виглядає продумано, актуально та доречно у міському ритмі життя.

Поєднання об’ємного верху з коротким низом дозволяє зберегти баланс пропорцій і водночас зробити акцент на струнких ногах, що підкреслює статус і впевненість сучасної бізнесвумен.

Світлана Готочкіна (скриншот)