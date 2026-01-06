Коричневый - главный цвет сезона: как его носит бывшая Цымбалюка

Готочкина, владелица киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label, которая давно зарекомендовала себя как поклонница сдержанной эстетики и продуманных образов, снова привлекла внимание к актуальным модным трендам сезона.

Она демонстрирует образ в теплой коричневой гамме - одном из ключевых направлений современной моды, которое постепенно вытесняет классический черный.

Актуальная палитра сезона

Образ построен в стиле monochrome - монохромной коричневой гаммы, варьирующейся от глубокого шоколадного до кофейного. Такой подход считается одной из самых устойчивых тенденций последних лет, ведь выглядит мягче черного, но при этом сохраняет ощущение статусности.

Комбинация разных фактур в пределах одного цвета - шерсти, экокожи и гладкой поверхности обуви - добавляет образу визуальной глубины и делает его более дорогим на вид.

Готочкина показала трендовый образ (скриншот)

Ключевые элементы образа

Основой аутфита стал свитер с высоким горлом. Объемная вязка и насыщенный шоколадный цвет создают ощущение уюта, что особенно актуально в прохладный сезон, но при этом не лишают образ элегантности.

Контрастом к мягкому верху выступает мини-юбка на запах из экокожи. Асимметричный крой добавляет динамики и визуально удлиняет ноги, а легкий сатиновый блеск материала удачно балансирует с матовой текстурой свитера.

Завершают образ высокие сапоги-трубы с острым носком и небольшим каблуком kitten heel. Такая обувь остается среди фаворитов сезона и хорошо сочетается с короткими юбками, не перегружая силуэт и сохраняя женственность.

Бывшая Цымбалюка задает тренды (скриншот)

Детали, формирующие стиль

В аксессуарах Светлана сделала ставку на минимализм. Лаконичные часы, светлый маникюр и нюдовый макияж поддерживают общее настроение образа. Черные колготки добавляют практичности и завершенности, адаптируя образ к холодной погоде.

Почему этот образ удачный

Такой "лук" является примером стиля Quiet Luxury или Old Money - сдержанной роскоши без демонстративных акцентов. Он выглядит продуманно, актуально и уместно в городском ритме жизни.

Сочетание объемного верха с коротким низом позволяет сохранить баланс пропорций и одновременно сделать акцент на стройных ногах, что подчеркивает статус и уверенность современной бизнесвумен.

Светлана Готочкина (скриншот)