Корейський оборонний стартап згортає роботу в Україні через дипломатичну суперечку, - ЗМІ

Стартап втратив можливості

У середині жовтня Сенвону (Джо) Чо повідомили, що робота його компанії в Україні має бути припинена, пише видання.

Чо - генеральний директор Newtype Industries, який тестував своє програмне забезпечення для артилерії на базі штучного інтелекту під назвою Barbara з ЗСУ.

Він розповів, що представник України, який контролював співпрацю, повідомив йому про наказ зверху - припинити всі роботи в цій галузі. Чо впевнений, що в цьому винний триваючий розкол між Південною Кореєю та Україною.

"Головною причиною припинення співпраці був дипломатичний конфлікт між Південною Кореєю та Україною", - сказав він, маючи на увазі розкриття Києвом інформації про відправку двох північнокорейських військовополонених до Сеула.

Робота Newtype Industries

У серпні Newtype була оголошена першим корейським оборонним стартапом, який проводить випробування в Україні. Президент Володимир Зеленський висловив зацікавленість у угоді з Сеулом щодо дронів.

Програмне забезпечення Newtype під назвою Barbara вирішує проблеми наведення на ціль та зв'язку - ключову слабкість польової артилерії, за словами Чо, колишнього офіцера армії Південної Кореї.

Солдат промовляє доповідь на смартфон, а голосовий ШІ перетворює доповідь на структуроване повідомлення для офіцера, відповідального за керівництво вогнем. Програмне забезпечення може виділити неправильні координати або можливу ціль у цивільному районі, але остаточне рішення про вогонь приймає людина.

Newtype співпрацювала з двома українськими підрозділами. За словами Чо, вони заявили, що Barbara пропонує те, чого бракує їхнім системам. Newtype очікувала завершити випробування протягом 2026 року.

Дипломатична суперечка

Заплановані випробування, польові відгуки та переговори про впровадження технології були скасовані або відкладені на невизначений термін після відкликання посла Південної Кореї з України. Компанія також припинила пошук нових українських партнерів.

Офіційного підтвердження зв'язку між наказом про зупинення робіт та дипломатичним конфліктом немає, пише видання.

Наразі Newtype не має планів чи термінів повернення до України, хоча може переглянути своє рішення, якщо відносини нормалізуються.

"Практично всі партнерські відносини та місцева мережа контактів, які наша компанія створила, перестали функціонувати", - сказав Чо.