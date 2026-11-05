Корейский оборонный стартап сворачивает работу в Украине из-за дипломатического спора, - СМИ

Стартап упустил возможности

В середине октября Сенвону (Джо) Чо сообщили, что работа его компании в Украине должна быть приостановлена, пишет издание.

Чо - генеральный директор Newtype Industries, тестировавший свое программное обеспечение для артиллерии на базе искусственного интеллекта под названием Barbara совместно с ВСУ.

Он рассказал, что представитель Украины, контролировавший сотрудничество, сообщил ему о приказе сверху - прекратить все работы в этой области. Чо уверен, что в этом виноват продолжающийся раскол между Южной Кореей и Украиной.

"Главной причиной прекращения сотрудничества был дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной", - сказал он, имея ввиду раскрытие Киевом информации об отправке двух северокорейских военнопленных в Сеул.

Работа Newtype Industries

В августе Newtype была объявлена первым корейским оборонным стартапом, проводящим испытания в Украине. Президент Владимир Зеленский выразил заинтересованность в соглашении с Сеулом по поводу дронов.

Программное обеспечение Newtype под названием Barbara решает проблемы наведения на цель и связь - ключевую слабость полевой артиллерии, по словам Чо, бывшего офицера армии Южной Кореи.

Солдат говорит доклад на смартфон, а голосовой ИИ превращает доклад в структурированное сообщение для офицера, ответственного за руководство огнем. Программное обеспечение может выделить неправильные координаты или цель в гражданском районе, но окончательное решение об огне принимает человек.

Newtype сотрудничала с двумя украинскими подразделениями. По словам Чо, они заявили, что Barbara предлагает то, чего не хватает их системам. Newtype ожидала завершить испытания в течение 2026 года.

Дипломатический спор

Планируемые испытания, полевые отзывы и переговоры по внедрению технологии были отменены или отложены на неопределенный срок после отзыва посла Южной Кореи из Украины. Компания также приостановила поиск новых украинских партнеров.

Официального подтверждения связи между приказом об остановке работ и дипломатическим конфликтом нет, пишет издание.

Пока Newtype не имеет планов или сроков возвращения в Украину, хотя может пересмотреть свое решение, если отношения нормализуются.

"Практически все партнерские отношения и местная сеть контактов, созданная нашей компанией, перестали функционировать", - сказал Чо.