Кореянка выиграла "золото" Олимпийских игр в шорт-треке

На Олимпиаде прошел финальный женский забег в шорт-треке на 1500 метров. Победу одержала кореянка Чхве Мин Джон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финальном забеге приняло участие семь спортсменок, представлявших пять разных сборных. По две представительницы были – Нидерланды и Южная Корея.
Олимпийской чемпионкой стала кореянка Чхве Мин Джон. Для 23-летней спортсменки это уже третье олимпийское золото в карьере, а до этого она в Пекине получила две серебряные награды.
Также олимпийскими призерками стали итальянка Арианна Фонтана и Сюзанн Шултинг из Нидерландов.
Женский финал в шорт-треке на 1500 метров:
"золото" – Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2:17,789
"серебро" – Арианна Фонтана (Италия) – 2:17,862
"бронза" – Сюзанн Шултинг (Нидерланды) – 2:17,865
Напомним, что Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022.
Призер Пекина-2022 Александр Абраменко прокомментировал свою награду.
Также добавим, что норвежцы выиграли олимпийское золото в командном лыжном спринте среди мужчин.