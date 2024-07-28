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Кореянка Цзінь з рекордом виграла "золото" в стрільбі на Олімпійських іграх-2024

Фото: О Є Цзінь встановила новий олімпійський орієнтир (shooting.or.kr)
Автор: Антон Федорців

Представниця Республіки Корея О Є Цзінь тріумфувала в індивідуальному стрілецькому турнірі на Олімпіаді. Вона не мала рівних у стрільбі з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

19-річна стрільчиня перемогла на дебютних Іграх. Фінальний результат корейської спортсменки дозволив ще й встановити новий олімпійський рекорд.

У фіналі Цзінь набрала 243,2 бали. Вона майже на два пункти випередила співвітчизницю Кім Є Цзі. Індійка Ману Бхакер доповнила подіум, але була далека від конкуренції з двома представницями Республіки Корея (221,7 бала).

Подвійний подіум корейських стрільчинь дозволив тамтешній збірній піднятися в топ-3 медального заліку Олімпійських ігор-2024. Загалом Республіка Корея здобула вже 5 нагород, зокрема два "золота".

Олімпіада-2024, стрільба з пневматичного пістолета, 10 м, жінки:

  1. О Є Цзінь (Республіка Корея) – 243,2 бали
  2. Кім Є Цзі (Республіка Корея) – 241,3
  3. Ману Бхакер (Індія) – 221,7

 

Раніше китаєць Ксе Ю виграв змагання серед чоловіків. У фіналі стрілецького турніру з пневматичним пістолетом він набрав 240,9 балів. Срібну та бронзову медалі забрали італійці – Федеріко Ніло Мальдіні та Паоло Монна відповідно.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіади-2024.

Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

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Олімпіада 2024