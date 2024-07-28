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Кореянка Цзинь с рекордом выиграла "золото" в стрельбе на Олимпийских играх-2024

Фото: О Йе Цзинь установила новый олимпийский ориентир (shooting.or.kr)
Автор: Антон Федорцив

Представительница Республики Корея О Йе Цзинь торжествовала в индивидуальном стрелковом турнире на Олимпиаде. Она не имела равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10-метровой дистанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

19-летняя стрелок победила на дебютных Играх. Финальный результат корейской спортсменки позволил установить новый олимпийский рекорд.

В финале Цзинь набрала 243,2 балла. Она почти на два пункта опередила соотечественницу Ким Йе Цзи. Индианка Ману Бхакер дополнила подиум, но была далека от конкуренции с двумя представительницами Республики Корея (221,7 балла).

Двойной подиум корейских стрелков позволил тамошней сборной подняться в топ-3 медального зачета Олимпийских игр-2024. В общей сложности Республика Корея завоевала уже 5 наград, в том числе два "золота".

Олимпиада-2024, стрельба из пневматического пистолета, 10 м, женщины:

  1. О Йе Цзинь (Республика Корея) – 243,2 балла
  2. Ким Йе Цзи (Республика Корея) – 241,3
  3. Ману Бхакер (Индия) – 221,7

 

Ранее китаец Ксе Ю выиграл соревнования среди мужчин. В финале стрелкового турнира с пневматическим пистолетом он набрал 240,9 балла. Серебряную и бронзовую медали забрали итальянцы – Федерико Нило Мальдини и Паоло Монна соответственно.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиады-2024.

Напомним, накануне футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

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Олимпиада 2024