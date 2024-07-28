Кореянка Цзинь с рекордом выиграла "золото" в стрельбе на Олимпийских играх-2024

19-летняя стрелок победила на дебютных Играх. Финальный результат корейской спортсменки позволил установить новый олимпийский рекорд.

В финале Цзинь набрала 243,2 балла. Она почти на два пункта опередила соотечественницу Ким Йе Цзи. Индианка Ману Бхакер дополнила подиум, но была далека от конкуренции с двумя представительницами Республики Корея (221,7 балла).

Двойной подиум корейских стрелков позволил тамошней сборной подняться в топ-3 медального зачета Олимпийских игр-2024. В общей сложности Республика Корея завоевала уже 5 наград, в том числе два "золота".

Олимпиада-2024, стрельба из пневматического пистолета, 10 м, женщины:

О Йе Цзинь (Республика Корея) – 243,2 балла Ким Йе Цзи (Республика Корея) – 241,3 Ману Бхакер (Индия) – 221,7

Ранее китаец Ксе Ю выиграл соревнования среди мужчин. В финале стрелкового турнира с пневматическим пистолетом он набрал 240,9 балла. Серебряную и бронзовую медали забрали итальянцы – Федерико Нило Мальдини и Паоло Монна соответственно.