Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

За словами екс-радника Трампа, КНДР вигідно мати ядерний арсенал

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї в нинішніх умовах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Болтона, Корея прийняла рішення не відмовлятися від ядерної зброї, і відсутність реальних дій грає їй на користь.

"Північна Корея не прийняла стратегічного рішення відмовитися від ядерної зброї. Я думаю, все навпаки. Стратегічне рішення Кім Чен Ина - зробити все можливе, щоб він зміг зберегти ядерний потенціал. Час працює проти тих, хто виступає проти поширення ядерної зброї, і є перевагою для таких країн, як Північна Корея та Іран", - повідомив Болтон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що радник МЗС Північної Кореї засумнівався в тому, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутися. До цього повідомлялося, що переговори між лідерами США та Північної Кореї щодо скорочення кількості ядерного (денуклеаризації) зброї можуть пройти через 2-3 тижні.

Нагадаємо, Дональд Трамп звільнив Джона Болтона з посади радника з нацбезпеки 10 вересня. Трамп критично висловився про зусилля Болтона щодо денуклеаризації Північної Кореї.