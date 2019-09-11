Трамп прокомментировал увольнение Болтона

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп и Болтон расходились во взглядах на ситуацию в Венесуэле

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал внезапное увольнение своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, при этом отметив, что тот не разделял приоритетов администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам американского лидера, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.

Президент критически оценил и проведенное Болтоном сравнение между усилиями по денуклеаризации Северной Кореи и "ливийской моделью", которое разозлило северокорейского лидера Ким Чен Ына перед прошлогодним саммитом с Трампом.

Трамп также заявил, что они с бывшим советником расходились во взглядах на ситуацию в Венесуэле.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, поскольку не согласен со многими из его предложений.

"Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку", - написал он.

Кроме того, новым советником Дональда Трампа по национальной безопасности станет бывший заместитель Джона Болтона Чарльз Капперман. Капперман является давним союзником и советником Болтона. В январе 2019 года он стал его заместителем.