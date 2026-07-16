Корецький зробив заяву щодо ймовірного призначення Клименка міністром оброни

У своєму виступі Корецький заявив, що його уряд має бути урядом оборони. У цьому контексті він відповів на запитання щодо ймовірного призначення Клименка з МВС у Міноборони.

"З приводу МВС, з практичного досвіду, пройшовши зиму, я бачив роботу МВС і вкрай високо оцінюю роботу міністерства і особисто Клименка. Я вважаю, що він сильний професійний і результативний міністр. Чи зможе уряд стати урядом оборони? зможе. Тому що є бажання, внутрішня потреба, згуртованість. Щодо кандидатури міністра оборони - це виключна компетенція президента", - заявив Корецький.

У нього також запитали, чи може він залишити Михайла Федорова у своєму Кабмін, Корецький заявив, що спершу потрібно дочекатися голосування Ради за його призначення.

Відставка Федорова

Вчора стало остаточно відомо про рішення президента Володимира Зеленського змінити очільника Міноборони Михайла Федорова. Кандидатом на заміну він назвав Ігоря Клименка. Серед причин такого рішення президент назвав конфлікт Федорова з головкомом Сирським.

Сьогодні Рада вже розглядає питання призначення Корецького новим прем'єром, далі у планах - призначення складу оновленого Кабміну пакетом. Окремо, згідно з процедурою, призначають міністрів оборони та закордонних справ. Їхні кандидатури до Ради має вносити президент.

Сьогодні ж у Києві проходить акція проти звільнення Федорова.