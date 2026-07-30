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Корецький заявив про перезавантаження "Енергоатому": що зміниться

00:07 30.07.2026 Чт
2 хв
Що дасть прийняття нового статуту "Енергоатому"?
aimg Пилип Бойко
Фото: прем'єр України Сергій Корецький (Facebook/Сергій Корецький)

Публічне акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"" буде реформовано. Перш за все зміни торкнуться корпоративного управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Сергія Корецького.

Український уряд оновив статут "Енергоатому", зазначив Корецький. За його словами, це дозволить перезавантажити управління компанією та сформувати топ-менеджмент без затягувань та штучних перешкод.

"Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління це дозволить швидко перезавантажити управління компанією", - зазначив прем'єр.

Голова уряду акцентував, що державний "Енергоатом" - це компанія, від стабільної роботи якої залежить енергетична безпека держави. Новий статут запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління.

Товариство є оператором чотирьох атомних електростанцій - Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.

Також до складу НАЕК входить Ташлицька ГАЕС (453 МВт), Олександрівська ГЕС (25 МВт) та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження.

Контекст новини

Як відомо, у листопаді 2025 року навколо "Енергоатому" розгорівся корупційний скандал. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Правоохоронці з'ясували, що члени угруповання брали відкати у контрагентів "Енергоатому".

Справа отримала кодову назву "Мідас". Детальніше про операцію - у матеріалі РБК-Україна.

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