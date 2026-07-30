Корецкий заявил о перезагрузке "Энергоатома": что изменится

Украинское правительство обновило устав "Энергоатома", отметил Корецкий. По его словам, это позволит перезагрузить управление компанией и сформировать топ-менеджмент без затяжек и искусственных помех.

"Новый устав вводит современные стандарты корпоративного управления, что позволит быстро перезагрузить управление компанией", - отметил премьер.

Глава правительства акцентировал, что государственный "Энергоатом" – это компания, от стабильной работы которой зависит энергетическая безопасность государства. Новый устав вводит современные стандарты корпоративного управления.

Общество является оператором четырех атомных электростанций – Запорожской, Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт.

Также в состав НАЭК входит Ташлыкская ГАЭС (453 МВт), Александровская ГЭС (25 МВт) и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения.