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Корецкий заявил о перезагрузке "Энергоатома": что изменится

00:07 30.07.2026 Чт
2 мин
Что даст принятие нового устава "Энергоатома"?
aimg Филипп Бойко
Фото: премьер Украины Сергей Корецкий (Facebook/Сергей Корецкий)

Публичное акционерное общество "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"" будет реформировано. Прежде всего изменения коснутся корпоративного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Сергея Корецкого.

Украинское правительство обновило устав "Энергоатома", отметил Корецкий. По его словам, это позволит перезагрузить управление компанией и сформировать топ-менеджмент без затяжек и искусственных помех.

"Новый устав вводит современные стандарты корпоративного управления, что позволит быстро перезагрузить управление компанией", - отметил премьер.

Глава правительства акцентировал, что государственный "Энергоатом" – это компания, от стабильной работы которой зависит энергетическая безопасность государства. Новый устав вводит современные стандарты корпоративного управления.

Общество является оператором четырех атомных электростанций – Запорожской, Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт.

Также в состав НАЭК входит Ташлыкская ГАЭС (453 МВт), Александровская ГЭС (25 МВт) и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения.

Контекст новости

Как известно, в ноябре 2025 года вокруг "Энергоатома" разгорелся коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Правоохранители выяснили, что члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома".

Дело получило кодовое название "Мидас". Подробнее об операции - в материале РБК-Украина.

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