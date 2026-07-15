Корецький та нардепи обговорювали кадровий склад Кабміну з Будановим, - джерело

За його словами, в нараді брали участь сам Корецький, екс-прем'єрка Юлія Свириденко, а також керівництво парламенту і "Слуги народу": спікер Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, голова фракції СН Давид Арахамія, його заступник Андрій Мотовиловець.

Також були проведені консультації і з головою Офісу президента Кирилом Будановим.

"Там якраз і визначалися щодо кадрів. Зараз пішли з парламентарями говорити і з урядовцями - чинними і тими, що будуть на заміну", - розповів співрозмовник РБК-Україна.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Сергій Корецький зустрівся з депутатами фракції "Слуга народу" як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Під час розмови він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та його структури.

Як повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, зустріч відбулася без участі президента Володимира Зеленського. Водночас увечері, вже за участі глави держави, планується остаточно сформувати пакет кандидатур до нового складу Кабміну.