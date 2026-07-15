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Корецький та нардепи обговорювали кадровий склад Кабміну з Будановим, - джерело

12:41 15.07.2026 Ср
2 хв
В нараді брали участь Юлія Свириденко та керівництво парламенту і "Слуги народу"
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: Сергій Корецький ( facebook.com sergii.koretskyi.page)

Окрім зустрічі Сергія Корецького з депутатами від "Слуги народу", зранку відбулась ще одна закрита нарада щодо формування нового уряду.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

За його словами, в нараді брали участь сам Корецький, екс-прем'єрка Юлія Свириденко, а також керівництво парламенту і "Слуги народу": спікер Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, голова фракції СН Давид Арахамія, його заступник Андрій Мотовиловець.

Також були проведені консультації і з головою Офісу президента Кирилом Будановим.

"Там якраз і визначалися щодо кадрів. Зараз пішли з парламентарями говорити і з урядовцями - чинними і тими, що будуть на заміну", - розповів співрозмовник РБК-Україна.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Сергій Корецький зустрівся з депутатами фракції "Слуга народу" як кандидат на посаду прем'єр-міністра. Під час розмови він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та його структури.

Як повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, зустріч відбулася без участі президента Володимира Зеленського. Водночас увечері, вже за участі глави держави, планується остаточно сформувати пакет кандидатур до нового складу Кабміну.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, Корецький є основним претендентом на посаду глави уряду, хоча офіційного подання його кандидатури поки не було.

Очікується, що Верховна Рада розгляне питання призначення нового прем'єр-міністра у четвер, 16 липня.

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Кирило БудановЮлія СвириденкоСергій КорецькийСлуга народа