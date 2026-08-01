Корецький назвав суму, якої не вистачає енергетиці України перед зимою

Скільки коштів уже зібрали і скільки ще потрібно

"Четвертий пріоритет - це енергетична стійкість. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро. Проте незабезпечена потреба галузі напередодні наступної зими — близько 650 мільйонів євро. Тому темп мобілізації підтримки не можна знижувати. Ця зима обʼєктивно буде складна", - сказав Корецький на нараді з послами в Києві.

Чому руйнування старої інфраструктури має й позитивний бік

Прем'єр наголосив, що Україна повинна не просто відбудовувати зруйноване, оскільки стара радянська енергетична інфраструктура була малоефективною.

"Те, що, на жаль, Росія її руйнує, на щастя, дає нам можливість з допомогою партнерів будувати нову розподілену генерацію, яка суттєво ефективніша. І паралельно з цим дає зменшення вуглецевого викиду. Тому на цьому шляху потрібно продовжувати", - додав Корецький.

Яка допомога потрібна щодо залізниці

Прем'єр також зазначив, що деякі країни СНД можуть бути корисними для України у звʼязку з активізацією російського терору проти цивільної інфраструктури, зокрема залізничної.

"Це і вагони, і локомотив. Тут є конкретне завдання, ми його обовʼязково з вами проговоримо", - додав він.