Корецький назвав суму, якої не вистачає енергетиці України перед зимою

Незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько 650 мільйонів євро.
Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Четвертий пріоритет - це енергетична стійкість. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро. Проте незабезпечена потреба галузі напередодні наступної зими — близько 650 мільйонів євро. Тому темп мобілізації підтримки не можна знижувати. Ця зима обʼєктивно буде складна", - сказав Корецький на нараді з послами в Києві.
Прем'єр наголосив, що Україна повинна не просто відбудовувати зруйноване, оскільки стара радянська енергетична інфраструктура була малоефективною.
"Те, що, на жаль, Росія її руйнує, на щастя, дає нам можливість з допомогою партнерів будувати нову розподілену генерацію, яка суттєво ефективніша. І паралельно з цим дає зменшення вуглецевого викиду. Тому на цьому шляху потрібно продовжувати", - додав Корецький.
Прем'єр також зазначив, що деякі країни СНД можуть бути корисними для України у звʼязку з активізацією російського терору проти цивільної інфраструктури, зокрема залізничної.
"Це і вагони, і локомотив. Тут є конкретне завдання, ми його обовʼязково з вами проговоримо", - додав він.
Нагадаємо, готуватись до складного опалювального сезону почали не лише в уряді. Київ уже формує матеріальний резерв на зиму - зокрема продовольчі набори та алгоритм дій міських служб у надзвичайній ситуації.
Також Зеленський скликав спеціальне засідання РНБО, яке має перевірити виконання планів стійкості для областей - тих, хто провалить завдання, чекає відповідальність. Президент також заявив, що Україна докладе всіх зусиль, аби завершити війну ще до зими 2026 року, наголосивши, що тиск санкцій та дипломатичних зусиль має позбавити Росію альтернативи миру.