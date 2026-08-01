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Корецкий назвал сумму, которой не хватает энергетике Украины перед зимой

00:16 04.08.2026 Вт
2 мин
Премьер также объяснил, почему у разрушения старой инфраструктуры есть и плюс
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Getty Images)

Необеспеченная потребность энергетической отрасли в преддверии зимы составляет около 650 миллионов евро.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сколько средств уже собрали и сколько еще нужно

"Четвертый приоритет - это энергетическая устойчивость. Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 2 миллиардов евро. Однако необеспеченная потребность отрасли накануне следующей зимы - около 650 миллионов евро. Поэтому темп мобилизации поддержки нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложна", - сказал Корецкий на совещании.

Почему разрушение старой инфраструктуры имеет и положительную сторону

Премьер подчеркнул, что Украина должна не просто восстанавливать разрушенное, поскольку старая советская энергетическая инфраструктура была малоэффективна.

"То, что, к сожалению, Россия ее разрушает, к счастью, дает нам возможность с помощью партнеров строить новую распределенную генерацию, которая более эффективно. И параллельно с этим дает уменьшение углеродного выброса. Поэтому на этом пути нужно продолжать", - добавил Корецкий.

Какая помощь нужна по железной дороге

Премьер также отметил, что некоторые страны СНГ могут быть полезны для Украины в связи с активизацией российского террора против гражданской инфраструктуры, в том числе железнодорожной.

"Это и вагоны, и локомотив. Здесь есть конкретная задача, мы ее обязательно с вами проговорим", - добавил он.

Напомним, готовиться к сложному отопительному сезону начали не только в правительстве. Киев уже формирует материальный резерв на зиму - в частности, продовольственные наборы и алгоритм действий городских служб в чрезвычайной ситуации.

Также Зеленский созвал специальное заседание СНБО, которое должно проверить выполнение планов устойчивости для областей – проваливших задачу ждет ответственность. Президент также заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы завершить войну еще до зимы 2026 года, подчеркнув, что давление санкций и дипломатических усилий должно лишить Россию альтернативы миру.

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