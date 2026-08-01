Корецкий назвал сумму, которой не хватает энергетике Украины перед зимой

Сколько средств уже собрали и сколько еще нужно

"Четвертый приоритет - это энергетическая устойчивость. Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 2 миллиардов евро. Однако необеспеченная потребность отрасли накануне следующей зимы - около 650 миллионов евро. Поэтому темп мобилизации поддержки нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложна", - сказал Корецкий на совещании.

Почему разрушение старой инфраструктуры имеет и положительную сторону

Премьер подчеркнул, что Украина должна не просто восстанавливать разрушенное, поскольку старая советская энергетическая инфраструктура была малоэффективна.

"То, что, к сожалению, Россия ее разрушает, к счастью, дает нам возможность с помощью партнеров строить новую распределенную генерацию, которая более эффективно. И параллельно с этим дает уменьшение углеродного выброса. Поэтому на этом пути нужно продолжать", - добавил Корецкий.

Какая помощь нужна по железной дороге

Премьер также отметил, что некоторые страны СНГ могут быть полезны для Украины в связи с активизацией российского террора против гражданской инфраструктуры, в том числе железнодорожной.

"Это и вагоны, и локомотив. Здесь есть конкретная задача, мы ее обязательно с вами проговорим", - добавил он.