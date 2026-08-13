Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну

Проєкт документа Кабмін разом із міністрами представив під час засідання Ради коаліції. Документ містить чіткі завдання та пріоритети для роботи. Серед головних завдань:

посилення оборони та стійкості держави;

підтримка українських громадян і бізнесу;

прискорення євроінтеграційних процесів.

Основними принципами діяльності уряду Корецький назвав ефективність, оперативність ухвалення рішень та відповідальність урядовців за результат перед парламентом і суспільством.

За словами прем'єра, під час підготовки проєкту опрацювали пропозиції народних депутатів. Після внесення коментарів, висловлених на Раді коаліції, фінальну версію допрацюють та затвердять на засіданні Кабінету міністрів, після чого представлять на розгляд Верховної Ради.