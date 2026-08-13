RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина

15:59 13.08.2026 Чт
1 мин
Документ предусматривает персональную ответственность чиновников перед обществом и Радой
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)

В Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Проект документа Кабмин вместе с министрами представил на заседании Раде коалиции. Документ содержит четкие задачи и приоритеты для работы. Среди главных задач:

  • усиление обороны и устойчивости государства;
  • поддержка украинских граждан и бизнеса;
  • ускорение евроинтеграционных процессов.

Основными принципами деятельности правительства Корецкий назвал эффективность, оперативность принятия решений и ответственность чиновников за результат перед парламентом и обществом.

По словам премьера, во время подготовки проекта проработали предложения народных депутатов. После внесения комментариев, высказанных в Раде коалиции, финальную версию доработают и утвердят на заседании Кабинета министров, после чего представят на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, Кабмин ищет дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить полное финансирование армии до конца года. В частности, часть необходимых средств планируется получить от международных партнеров.

Кроме того, Корецкий сообщил, что бизнес получит приоритетный доступ к помещениям для рассредоточения складских запасов. Правительство уже определило срок, к которому должен быть подготовлен список соответствующих объектов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сергей КорецкийВерховная рада