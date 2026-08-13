Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина

Проект документа Кабмин вместе с министрами представил на заседании Раде коалиции. Документ содержит четкие задачи и приоритеты для работы. Среди главных задач:

усиление обороны и устойчивости государства;

поддержка украинских граждан и бизнеса;

ускорение евроинтеграционных процессов.

Основными принципами деятельности правительства Корецкий назвал эффективность, оперативность принятия решений и ответственность чиновников за результат перед парламентом и обществом.

По словам премьера, во время подготовки проекта проработали предложения народных депутатов. После внесения комментариев, высказанных в Раде коалиции, финальную версию доработают и утвердят на заседании Кабинета министров, после чего представят на рассмотрение Верховной Рады.