Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина

В Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
Проект документа Кабмин вместе с министрами представил на заседании Раде коалиции. Документ содержит четкие задачи и приоритеты для работы. Среди главных задач:
Основными принципами деятельности правительства Корецкий назвал эффективность, оперативность принятия решений и ответственность чиновников за результат перед парламентом и обществом.
По словам премьера, во время подготовки проекта проработали предложения народных депутатов. После внесения комментариев, высказанных в Раде коалиции, финальную версию доработают и утвердят на заседании Кабинета министров, после чего представят на рассмотрение Верховной Рады.
Напомним, Кабмин ищет дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить полное финансирование армии до конца года. В частности, часть необходимых средств планируется получить от международных партнеров.
Кроме того, Корецкий сообщил, что бизнес получит приоритетный доступ к помещениям для рассредоточения складских запасов. Правительство уже определило срок, к которому должен быть подготовлен список соответствующих объектов.