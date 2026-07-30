Корецький доручив екстрено перевірити укриття по всій Україні

Перевірку проводитимуть профільні міністерства, служби спільно з обласними військовими адміністраціями, включно з Київською міською військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування.

Корецький наголосив, що усі відповідальні посадові особи вже отримали відповідні доручення і перевірка торкнеться всіх укриттів, без виключення.

"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей", - зазначив прем'єр.

Він також назвав "неприпустимим" те, що у людей може виникати проблема з доступом до укриттів на п’ятому році повномасштабної війни.

"Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця", - підкреслив Корецький.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні вночі під час повітряної тривоги та балістичної атаки на Київ з'явилась інформація про те, що людей не пускали до метро.

Зокрема, Telegram-канали до тривоги почали писати про переповнене метро на тлі очікування удару. Згодом з'явилася інформація, що людей не пускають на деякі станції, бо вони нібито переповнені, але їх назви не вказувались.

Крім того, в мережі з'явилося відео, як на одній зі станцій люди просять відкрити двері вже під час тривоги і перших вибухів.