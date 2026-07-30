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Корецкий поручил экстренно проверить укрытия по всей Украине

22:06 30.07.2026 Чт
2 мин
Премьер подчеркнул, что двери должны быть открыты еще до тревоги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com_zelenskyy.official)

В Украине безотлагательно проверят все укрытия гражданской защиты. В частности это касается их содержания и доступа граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Проверку будут проводить профильные министерства, службы совместно с областными военными администрациями, включая Киевскую городскую военную администрацию и органы местного самоуправления.

Корецкий подчеркнул, что все ответственные должностные лица уже получили соответствующие поручения и проверка коснется всех укрытий без исключения.

"Доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность есть, но тревога еще не объявлена. В условиях постоянной угрозы баллистики областные власти, городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной потребности защиты людей", - отметил премьер.

Он также назвал "недопустимым" то, что у людей может возникать проблема доступа к укрытиям на пятом году полномасштабной войны.

"Люди должны всегда иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть к укрытиям, особенно когда существует угроза баллистики. И это персональная ответственность каждого должностного лица", - подчеркнул Корецкий.

Что предшествовало

Напомним, сегодня ночью во время воздушной тревоги и баллистической атаки на Киев появилась информация о том, что людей не пускали в метро.

В частности, Telegram-каналы до тревоги начали писать о переполненном метро на фоне ожидания удара. Впоследствии появилась информация, что людей не пускают на некоторые станции, потому что они якобы переполнены, но их названия не указывались.

Кроме того, в сети появилось видео, как на одной из станций люди просят открыть дверь уже во время тревоги и первых взрывов.

КП "Киевский метрополитен" позже сообщило, что все станции были открыты сразу после объявления воздушной тревоги. Отмечается, что этой ночью на станциях подземки прятались более 56 тысяч человек.

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