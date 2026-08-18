ua en ru
Вт, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Корецький дав невтішний прогноз на зиму: інтенсивність ударів РФ зросла в рази

19:00 18.08.2026 Вт
2 хв
Прем'єр розповів, як до зими готують школи та дитсадки
aimg Іван Носальський
Корецький дав невтішний прогноз на зиму: інтенсивність ударів РФ зросла в рази Фото: Сергій Корецький, прем'єр України (facebook.com/zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Згідно з прогнозами, майбутня зима не буде легшою, ніж минула. Росія наростила удари по цивільній інфраструктурі.

Як передає РБК-Україна, про це під час освітньої конференції "Серпнева 2026" заявив прем'єр України Сергій Корецький.

Корецький зазначив, що у рамках підготовки до нового навчального року в Україні продовжують будувати укриття для школярів. Також на облаштування укриттів у дитячих садках вперше направили 1 млрд гривень.

Також в Україні продовжують будувати підземні школи. У 2025 році побудували 96 таких об'єктів. Очікується, що до кінця року в Україні функціонуватимуть близько 200 таких шкіл.

Як зазначив прем'єр, паралельно освітні заклади готують і до можливих російських ударів по енергетиці.

"Всі ми пройшли минулу зиму стійко, впевнено, згуртовано. Ця зима не передбачає бути легшою, тому що інтенсифікація ударів по інфраструктурі ворога збільшилася суттєво, в рази", - наголосив він.

Тому продовжується реалізація планів стійкості. Регіони та держпідприємства вживають заходів, щоб максимально підготуватися до проходження опалювального сезону.

Глава Кабміну додав, що близько 19,5 тисячі дитсадків і шкіл вже мають генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії.

Ще 220 навчальних закладів цього року матимуть додаткове обладнання для роботи під час тривалих відключень світла. За словами Корецького, повітряні тривоги, обстріли та відсутність електрики не повинні заважати дітям продовжувати навчання.

Удари по Україні восени та взимку

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що восени та взимку російські окупанти будуть бити по енергетиці України.

Зокрема, росіяни вже розробили дрон для ураження ліній електропередач.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сергій Корецький Опалювальный сезон Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів Відключеня світла
Новини
Під атакою офіси і склади. Який вигляд має Броварський район після масованого удару
Під атакою офіси і склади. Який вигляд має Броварський район після масованого удару
Аналітика
Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР