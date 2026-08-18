Корецкий дал неутешительный прогноз на зиму: интенсивность ударов РФ выросла в разы
Согласно прогнозам, предстоящая зима не будет легче, чем прошлая. Россия нарастила удары по гражданской инфраструктуре.
Как передает РБК-Украина, об этом во время образовательной конференции "Серпнева 2026" заявил премьер Украины Сергей Корецкий.
Корецкий отметил, что в рамках подготовки к новому учебному году в Украине продолжают строить укрытия для школьников. Также на обустройство укрытий в детских садах впервые направили 1 млрд гривен.
Также в Украине продолжают строить подземные школы. В 2025 году построили 96 таких объектов. Ожидается, что до конца года в Украине будут функционировать около 200 таких школ.
Как отметил премьер, параллельно образовательные учреждения готовят и к возможным российским ударам по энергетике.
"Все мы прошли прошлую зиму стойко, уверенно, сплоченно. Эта зима не предполагается быть легче, потому что интенсификация ударов по инфраструктуре врага увеличилась существенно, в разы", - подчеркнул он.
Поэтому продолжается реализация планов стойкости. Регионы и госпредприятия принимают меры, чтобы максимально подготовиться к прохождению отопительного сезона.
Глава Кабмина добавил, что около 19,5 тысяч детсадов и школ уже имеют генераторы, солнечные панели и накопители энергии.
Еще 220 учебных заведений в этом году получат дополнительное оборудование для работы во время длительных отключений света. По словам Корецкого, воздушные тревоги, обстрелы и отсутствие электричества не должны мешать детям продолжать обучение.
Удары по Украине осенью и зимой
Напомним, ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что осенью и зимой российские оккупанты будут бить по энергетике Украины.
В частности, россияне уже разработали дрон для поражения линий электропередач.