Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского о коренных народах в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании. Также нардепы должны рассмотреть проекты об отмене свободной экономической зоны "Крым".
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Мы будем рассматривать на внеочередном заседании в четверг пакет, который касается Крыма и крымских татар. Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - отметила нардеп.
По ее словам, на повестке дня и отмена свободной экономической зоны "Крым".
"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону "Крым", которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.
Напомним, в День памяти жертв депортации крымских татар глава государства заявил, что внесет в Раду законопроект о признании крымских татар коренным народом. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам экономической политики рекомендует Верховной раде отменить режим свободной экономической зоны "Крым". Комитет подготовит соответствующий законопроект.