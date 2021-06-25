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Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг

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Украина, Пятница 25 июня 2021 12:02
Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг Фото: Рада на внеочередном в четверг рассмотрит закон президента о коренных народах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского о коренных народах в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании. Также нардепы должны рассмотреть проекты об отмене свободной экономической зоны "Крым".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы будем рассматривать на внеочередном заседании в четверг пакет, который касается Крыма и крымских татар. Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - отметила нардеп.

По ее словам, на повестке дня и отмена свободной экономической зоны "Крым".

"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону "Крым", которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.

Напомним, в День памяти жертв депортации крымских татар глава государства заявил, что внесет в Раду законопроект о признании крымских татар коренным народом. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам экономической политики рекомендует Верховной раде отменить режим свободной экономической зоны "Крым". Комитет подготовит соответствующий законопроект.

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Крым Верховная Рада внеочередное заседание Евгения Кравчук
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Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
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