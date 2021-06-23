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Раде рекомендуют отменить режим свободной экономической зоны "Крым"

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Крым, Среда 23 июня 2021 11:31
Раде рекомендуют отменить режим свободной экономической зоны "Крым" Фото: Рада может отменить режим свободной экономической зоны "Крым" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам экономической политики рекомендует Верховной раде отменить режим свободной экономической зоны "Крым". Комитет подготовит соответствующий законопроект.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета рассмотрели законопроекты "О признании утратившим силу ЗУ "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" № 5502 и альтернативный № 5502-1.

Документы предлагают отменить режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины.

В законах прописаны особенности экономических отношений на ВОТ с учетом ограничений, вызванных оккупацией, и требований международных партнеров.

Кроме того, нормируется порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее. Закрепляется право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на ВОТ, и обеспечивается реализация права на наследование для таких лиц.

"При обсуждении прозвучало предложение подготовить на основе двух законопроектов единый доработанный. Комитет поддержал такое предложение и принял решение рекомендовать в первом чтении принять доработанный законопроект за основу и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в начале прошлого года в Раде создали рабочую группу для наработки законопроекта об отмене закона "О свободной экономической зоне "Крым".

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2014 года был опубликован закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.

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