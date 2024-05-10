До кордону 10 км. Що відбувається у Вовчанську та яка загроза на півночі Харківської області

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Вовчанськ у вогні, евакуація: що відбувається

За словами голови Харківської області Олега Синєгубова, потужні обстріли тривали усю ніч. Ворог вів вогонь з РСЗВ та артилерії, також скидав керовані авіабомби. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Крім того, за його словами були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки", - написав Синєгубов.

Він також закликав цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям.

Тим часом місцева влада повідомила про евакуацію з Вовчанська і з ближніх населених пунктів через масовані обстріли. Як розповів "Громадському радіо" голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром організовано вивіз тих, у кого немає автівок.

"Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють", - каже Гамбарашвілі він додає, що даних про загиблих та поранених немає, але є інформація про масовані руйнування.

Чи є загроза захоплення Вовчанська

Військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов вважає, що зараз ворог намагається намацати нашу "слабину" в обороні на півночі Харківської області. Саме з цією метою проводяться такого штибу рейдові дії чи розвідка боєм.

"Борисівка, Пильна, Красне, Гоптівка, Стрілеча, Гатище. Там ворог намагався сунути вперед, атакуючи наших оборонців. Я думаю, що це така собі розвідка боєм. Але неприємне те, що ворог активно використовує системи РЕБ, щоб гасити наші можливості і радіотехнічної розвідки і відповідно зв'язку, а також активно використовує БПЛА, щоб мати ситуаційну обізнаність", - каже Селезньов.

За його словами, з неприємного також те, що командувачем 6-ї армії противника, яка організовує атаки на цій ділянці фронту, є Сергій Стороженко.

"Це колишній командир 36-ї бригади берегової оборони ВМС України, український зрадник. Він уродженець Харківської області і Кремль саме його ставить на чолі армії, яка має за мету взяти під контроль ну бодай північну частину Харківської області, або, можливо, в перспективі міста Харків. Ось така собі зла іронія", - зазначає Селезньов.

На думку експерта, Вовчанськ добре укріплений, але контроль над цим населеним пунктом залежить від того, якими ресурсами окупанти готові атакувати і скільки трупів своїх солдатів він готові покласти у передмісті.

"У нас є певні оборонні рубежі та позиції поблизу Вовчанська. Ворог сунувся в рамках піхотних штурмів, отримав ляпаса, зазнав втрат та відступив...Зараз щось прогнозувати дуже складно. Бо фактично ми зараз бачимо лише початок того процесу, коли ворог активізує свої діяння на півночі Харківської області", - пояснює Селезньов.

Чим небезпечне загострення в Харківській області

Зауважимо, що на інтерактивній онлайн-мапі бойових дій вже з'явилася "сіра" зона на півночі Харківської області. Наразі вона займає 35.04 і 5.93 кв. км відповідно. Аналітики deepstatemap повідомляють, що війська РФ проводять штурмові дії біля Плетенівки та по лінії Стрілеча-Борисівка.

Фото: на півночі Харківської області з'явилася "сіра" зона (deepstatemap.live)

Фото: війська РФ ведуть штурми біля Плетенівки та по лінії Стрілеча-Борисівка (deepstatemap.live)

Також на знімку нижче можна побачити один з результатів наслідків наступальних дій росіян. Попередньо, три одиниці техніки було спалено на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове. Рухалися росіяни зі сторони Пильного.

Фото: ЗСУ на півночі Харківської області знищили вже три одиниці техніки окупантів під час його спроби прорватися (deepstatemap.live)

З офіційним повідомленням вже вийшло і Міністерство оборони, яке підтвердило посилення вогневого тиску на передній край української оборони за підтримки артилерії. У відомстві кажуть, що росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безуспішно.

"Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога", - інформують у Міноборони.

Експерт Селезньов називає імовірну мету путінських військ. На його думку, РФ хоче змусити Україну перетягнути сюди частину сил.

"Я думаю, що з метою певного змушення українського Генштабу відправити частину наших стратегічних резервів замість інших надзвичайно важливих для нас ділянок саме сюди", - допускає він.

Що далі?

За словами експерта, з урахуванням того, що українська армія за останні кілька діб отримала певну частину артилерійських боєприпасів, а отже має більш масштабні можливості, то зараз бійці активно відпрацьовують по ворожих штурмових загонах. Крім того, зараз активно працюють наші оператори дронів-камікадзе.

"Зараз йдеться про те, що фактично всі спроби перейти кордон, атакувати та закріпитися виявилися марними. Він зазнав втрат та втік. Чи зупиниться ворог на цьому? Ні. Впевнений, що він і далі буде шукати в наших рубежах та позиціях", - говорить співрозмовник.

Але для ворога є погані новини. Експерт наголошує, що кілька місяців поспіль створювалася достатньо потужна українська мережа інженерних фортифікацій на півночі Харківської області.

"Перша лінія знаходиться десь на відстані за 10 км від держкордону. Це приблизні цифри з відкритих джерел. А отже ворог, намагаючись просунутися вглиб нашої території, буде стикатися з опором. Тому я думаю, що у нього шансів немає. А чим більше українська армія буде отримувати додатково озброєння та військової техніки, тим більше сталою буде наша оборона. Це значить, що війська РФ будуть зазнавати неймовірних втрат, але навряд чи здобудуть якісь територіальні здобутки", - вважає Селезньов.

Він зазначає, що хоч перші атаки на півночі Харківської області були відбиті, скоріш за все, агресор і далі буде нарощувати свої зусилля для того, щоб завдати нам чимало клопоту. Ключовий елемент, який визначатиме на скільки все буде добре - це наявність у нас ресурсу.

Чи є загроза наступу на Харків

Експерт додає, що наразі загрози наступу російських військ саме на Харків немає.

"По-перше, комплект сил та засобів у ворога, який діє на півдні Бєлгородської області, складає 31 тисячу. Цього замало для того, щоб реалізувати змістовну та ефективну атаку на Харків з метою окупації. Ворогу потрібно щонайменше в 6 разів, а можливо навіть в 10 разів більше угрупування військ на цій ділянці фронту, щоб мати успіх. Але для міста є небезпека через постійні атаки ракет і дронів", - зауважує Селезньов.

Разом з тим експерт наголошує, що варто готуватися до наступних атак росіян у прикордонні на півночі Харківської області.

"І ще б я рекомендував працювати на випередження. Зрозуміло, що якщо ворог атакує з півдня Бєлгородської області (Шебекінського району), треба запускати власні БПЛА, вишукувати місця зосередження особового складу і бронетехніки ворога і гатити туди. Щоб на етапі ще формування колон знищувати ворога на його землі", - вважає Селезньов.