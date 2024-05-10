До границы 10 км. Что происходит в Волчанске и какая угроза на севере Харьковской области

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Волчанск в огне, эвакуация: что происходит

По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, мощные обстрелы длились всю ночь. Враг вел огонь из РСЗО и артиллерии, также сбрасывал управляемые авиабомбы. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Кроме того, по его словам, были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу.

"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности", - написал Синегубов.

Он также призвал гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям.

Между тем местные власти сообщили об эвакуации из Волчанска и из ближних населенных пунктов из-за массированных обстрелов. Как рассказал "Громадському радіо" глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили, основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром организован вывоз тех, у кого нет автомобилей.

"Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят КАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают", - говорит Гамбарашвили он добавляет, что данных о погибших и раненых нет, но есть информация о массированных разрушениях.

Есть ли угроза захвата Волчанска

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев считает, что сейчас враг пытается нащупать нашу "слабину" в обороне на севере Харьковской области. Именно с этой целью проводятся подобные рейды действия или разведка боем.

"Борисовка, Пыльная, Красное, Гоптовка, Стрелечья, Гатище. Там враг пытался сунуться вперед, атакуя наших защитников. Я думаю, что это такая разведка боем. Но неприятно то, что враг активно использует системы РЭБ, чтобы гасить наши возможности и радиотехнической разведки и соответственно связи, а также активно использует БПЛА, чтобы иметь ситуационную осведомленность", - говорит Селезнев.

По его словам, из неприятного также то, что командующим 6-й армии противника, организующей атаки на этом участке фронта, является Сергей Стороженко.

"Это бывший командир 36-й бригады береговой обороны ВМС Украины, украинский предатель. Он уроженец Харьковской области и Кремль именно его ставит во главе армии, которая имеет цель взять под контроль ну хотя бы северную часть Харьковской области, или, возможно, в перспективе город Харьков. Вот такая злая ирония", - отмечает Селезнев.

По мнению эксперта, Волчанск хорошо укреплен, но контроль над этим населенным пунктом зависит от того, какими ресурсами оккупанты готовы атаковать и сколько трупов своих солдат готовы положить в пригороде.

"У нас есть определенные оборонные рубежи и позиции поблизости Волчанска. Враг двигался в рамках пехотных штурмов, получил пощечину, понес потери и отступил... Сейчас что-то прогнозировать очень сложно. Потому что фактически мы сейчас видим лишь начало того процесса, когда враг активизирует свои действия на севере Харьковской области", - объясняет Селезнев.

Чем опасно обострение в Харьковской области

На интерактивной онлайн-карте боевых действий уже появилась "серая" зона на севере Харьковской области. В настоящее время она занимает 35.04 и 5.93 кв. км соответственно. Аналитики deepstatemap сообщают, что войска РФ проводят штурмовые действия возле Плетеневки и по линии Стрелечья-Борисовка.

Фото: на севере Харьковской области появилась "серая" зона (deepstatemap.live)

Фото: войска РФ ведут штурмы у Плетеневки и по линии Стрелечья-Борисовка (deepstatemap.live)

Также на снимке ниже можно увидеть результат одного из последствий наступательных действий россиян. Предварительно три единицы техники были сожжены к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково. Двигались россияне со стороны Пыльного.

Фото: ВСУ на севере Харьковской области уничтожили уже три единицы техники оккупантов во время его попытки прорваться (deepstatemap.live)

С официальным сообщением уже вышло и Министерство обороны, подтвердившее усиление огневого давления на передний край украинской обороны при поддержке артиллерии. В ведомстве говорят, что россияне пытались прорвать оборону ВСУ, но безуспешно.

"Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага", - информирует в Минобороны.

Эксперт Селезнев называет вероятную цель путинских войск. По его мнению, РФ хочет заставить Украину перетащить сюда часть сил.

"Я думаю, что это делается с целью определенного принуждения украинского Генштаба отправить часть наших стратегических резервов вместо других чрезвычайно важных для нас участков именно сюда", - допускает он.

Что дальше?

По словам эксперта, с учетом того, что украинская армия за последние несколько суток получила определенную часть артиллерийских боеприпасов, а значит, имеет более масштабные возможности, то сейчас бойцы активно отрабатывают по вражеским штурмовым отрядам. Кроме того, сейчас активно работают наши операторы дронов-камикадзе.

"Сейчас речь идет о том, что фактически все попытки перейти границу, атаковать и закрепиться оказались напрасными. Он понес потери и убежал. Остановится ли враг на этом? Нет. Уверен, что он и дальше будет искать в наших рубежах и позициях", - говорит собеседник.

Но для врага есть плохие новости. Эксперт подчеркивает, что несколько месяцев создавалась достаточно мощная украинская сеть инженерных фортификаций на севере Харьковской области.

"Первая линия находится где-то в 10 км от госграницы. Это приблизительные цифры из открытых источников. А значит враг, пытаясь продвинуться вглубь нашей территории, будет сталкиваться с сопротивлением. Поэтому я думаю, что у него шансов нет. А чем больше украинская армия будет получать дополнительно вооружение и военную технику, тем более устойчивой будет наша оборона.

Он отмечает, что хотя первые атаки на севере Харьковской области были отбиты, скорее всего, агрессор и дальше будет наращивать свои усилия для того, чтобы доставить нам немало хлопот. Ключевой элемент, который будет определять, насколько все будет хорошо - это наличие у нас ресурса.

Есть ли угроза наступления на Харьков

Эксперт добавляет, что на данный момент угрозы наступления российских войск именно на Харьков нет.

"Во-первых, комплект сил и средств у врага, действующий на юге Белгородской области, составляет 31 тысячу. Этого мало для того, чтобы реализовать содержательную и эффективную атаку на Харьков с целью оккупации. Врагу нужно по меньшей мере в 6 раз, а возможно даже в 10 раз больше группировки войск на этом участке фронта, чтобы иметь успех. Но для города есть опасность из-за постоянных атак ракет и дронов", - отмечает Селезнев.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что следует готовиться к следующим атакам россиян в приграничные на севере Харьковской области.

"И еще бы я рекомендовал работать на опережение. Понятно, что если враг атакует с юга Белгородской области (Шебекинского района), нужно запускать собственные БПЛА, выискивать места сосредоточения личного состава и бронетехники врага и варить туда. Чтобы на этапе еще формирование колонн уничтожать врага на его земле", - считает Селезнев.