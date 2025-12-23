За кордоном діє понад 55 осередків для українських школярів: де саме та що там викладають

Скільки освітніх осередків діє за кордоном

Українські діти за кордоном можуть навчатися у суботніх школах та інших освітніх осередках, які забезпечують українознавчий компонент. Навчання проходить поза основною школою країни проживання, а результати, верифіковані в Україні, повністю визнаються в нашій системі освіти.

"Станом на зараз вже понад 55 освітніх осередків за кордоном отримали верифікацію. Якщо дитина вчиться в них, вона отримує визнання результатів. Наразі ми маємо понад 100 заявок на верифікацію таких осередків", - зазначила Кузьмичова.

Що таке освітні осередки і де їх знайти

За кордоном такі заклади працюють переважно як громадські ініціативи. Деякі мають столітню історію, інші з’явилися нещодавно. Це можуть бути як комерційні, так і благодійні організації, а також неформальні об’єднання українців.

"Це можуть бути волонтерські об'єднання, де 3-5 вчителів об'єднались і реалізують освітній компонент по суботах і неділях. Ми спілкуємось з дітьми, але паралельно навчаємо їх українській мові. Там можуть бути і танці, і малювання, але одночасно і освітній компонент", - пояснює заступниця міністра.

МОН верифікує ті заклади, які мають освітню складову. Для міністерства форма реєстрації закладу не є визначальною - важливо, щоб він працював легально та викладав за українськими програмами.

"Для нас головне, щоб цей осередок функціонував у правовому полі, був легальним у країні перебування та працював з українськими дітьми. Якщо осередок викладає за українськими програмами, він отримує право на визнання результатів навчання", - зазначила Кузьмичова.

Довіра батьків і доступ до інформації

Після офіційної верифікації МОН довіра батьків до закладу зростає.

"Батьки більше довіряють таким осередкам. Вони розуміють: раз цей осередок є на сайті Міністерства освіти і науки, тут є певна база", - додає заступниця міністра.

Перелік верифікованих осередків та результати оцінювання доступні на платформі АІКОМ, що дозволяє батькам та учням легко перевірити легальність та якість закладу.