За рубежом действует более 55 центров для украинских школьников: где именно и что там преподают

Сколько образовательных центров действует за рубежом

Украинские дети за рубежом могут учиться в субботних школах и других образовательных центрах, которые обеспечивают украиноведческий компонент. Обучение проходит вне основной школы страны проживания, а результаты, верифицированные в Украине, полностью признаются в нашей системе образования.

"По состоянию на сейчас уже более 55 образовательных центров за рубежом получили верификацию. Если ребенок учится в них, он получает признание результатов. Сейчас мы имеем более 100 заявок на верификацию таких центров", - отметила Кузьмичева.

Что такое образовательные центры и где их найти

За рубежом такие заведения работают преимущественно как общественные инициативы. Некоторые имеют столетнюю историю, другие появились недавно. Это могут быть как коммерческие, так и благотворительные организации, а также неформальные объединения украинцев.

"Это могут быть волонтерские объединения, где 3-5 учителей объединились и реализуют образовательный компонент по субботам и воскресеньям. Мы общаемся с детьми, но параллельно обучаем их украинскому языку. Там могут быть и танцы, и рисование, но одновременно и образовательный компонент", - объясняет заместитель министра.

МОН верифицирует те заведения, которые имеют образовательную составляющую. Для министерства форма регистрации заведения не является определяющей - важно, чтобы оно работало легально и преподавало по украинским программам.

"Для нас главное, чтобы этот центр функционировал в правовом поле, был легальным в стране пребывания и работал с украинскими детьми. Если центр преподает по украинским программам, он получает право на признание результатов обучения", - отметила Кузьмичева.

Доверие родителей и доступ к информации

После официальной верификации МОН доверие родителей к заведению растет.

"Родители больше доверяют таким центрам. Они понимают: раз этот центр есть на сайте Министерства образования и науки, здесь есть определенная база", - добавляет заместитель министра.

Перечень верифицированных центров и результаты оценивания доступны на платформе АИКОМ, что позволяет родителям и ученикам легко проверить легальность и качество заведения.